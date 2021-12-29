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В Ростовской области от коронавируса скончались еще 19 жителей

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 19 жителей
В Ростовской области увеличилось количество жертв коронавируса. За сутки с 5 по 6 января скончались еще 19 человек. Среди умерших - 11 женщин в возрасте от 61 года до 90 лет и восемь мужчин - от 61 года до 89 лет. Все они страдали различными хроническими заболеваниями, сообщили в региональном правительстве.

Также в это время диагноз подтвердился у 293 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 195 789 человек. Большинство из них уже выздоровели, однако медикам удалось спасти не всех. 9 733 человека не смогла побороть опасный вирус.

В последнее время все чаще в области выявляют штамм дельта. Он более суровый и переносится значительно сложнее.
Фото: Алексей Бойко.
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