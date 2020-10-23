В Ростовской области от коронавируса скончались еще 11 человек

Число смертей от коронавируса на Дону продолжает увеличиваться. Об этом рассказало региональное правительство.По состоянию на 25 октября жертвами COVID-19 стали 745 человек, из которых 11 скончались за прошедшие сутки. Ими стали пять женщин в возрасте от 60 до 81 года и шесть мужчин от 57 до 86 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые осложнил опасный вирус.Кроме того, за последние 24 часа врачи зафиксировали 306 случаев инфицирования дончан. Всего за период пандемии заболели 2 874 жителя Ростовской области.Напомним, ситуация с распространением коронавируса с каждым днем приближается к критической отметке. Мест для всех больных в медицинских учреждениях не хватает, поэтому власти разворачивают все больше коек.Также на Дону вернули ограничительные меры, среди которых - запрет на массовые, спортивные и культурные мероприятия и частичная самоизоляция.