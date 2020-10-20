В Ростовской области от коронавируса скончалась учительница

В донском регионе учительница стала жертвой коронавируса. О смерти Гаянэ Джинибалаян стало известно 21 октября.Гаянэ Хачатуровна в возрасте 59 лет заболела коронавирусом и не смогла перенести опасную инфекцию. Она работала педагогом в Чалтырской МБОУ СОШ №1 учителем начальных классов.Гаянэ Джинибалаян посвятила 35 лет жизни работе в школе. Учитель являлась ветераном труда, почетным работником образования РФ и обладателем двух грамот Минобразования России.В последнее время в школе №1 участились случаи заболевания сезонными инфекциями среди учителей. В связи с этим учреждение отправится на каникулы раньше запланированного - 22 октября, - и продлятся 12 дней.Отметим, ситуация в Ростовской области остается критической. Количество зараженных коронавирусом в донском регионе достигло 27840 человек, из которых жертвами инфекции стали 704 пациента. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на Дону на территории всей области вернули ограничительные меры. Однако циркуляция вируса в воздухе стала настолько высока, что COVID-19 обнаружили в смывах на поручнях общественного транспорта.