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В Ростовской области от коронавируса скончалась 74-летняя женщина

В Ростовской области от коронавируса скончалась 74-летняя женщина

B Ростовской области от коронавируса скончался один человек. Об этом сообщили на сайте правительства области 1 июля.

Опасный вирус унес жизнь 74-летней дончанки. Медики отмечают, что у женщины были хронические заболевания, которые стали причиной летального исхода от вируса. Всего за весь период пандемии в регионе скончались 4 674 человека.

Продолжает борьбу за жизнь в стационарах 1 581 дончанин. Больше 160 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Из них 20 инфицированных находятся в тяжёлом состоянии. В то же время на домашнем карантине находятся около 3 тысяч человек.

С момента появления вируса на Дону заразились уже почти 100 тысяч человек. Смогли побороть вирус 90 162 дончанина. А это почти 90% от числа всех инфицированных.

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