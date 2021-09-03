В Ростовской области от коронавируса скончалась 17-летняя девушка
В Ростовской области зарегистрировали третий случай летального исхода от COVID-19 среди детей. За сутки с 6 по 7 сентября скончалась 17-летняя пациентка. В этот же период не стало еще 27 человек. Это 10 женщин в возрасте от 57 до 87 лет и 17 мужчин. Самому молодому из них было 19 лет, а пожилому - 94. В региональном правительстве отметили, что все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.
Последний раз смерть среди несовершеннолетних в Ростовской области регистрировали две недели назад. Тогда тоже умерла 17-летняя девушка. Ранее в регионе был лишь один подобный случай за период пандемии - летом 2020 года умер 12-летний мальчик. Не исключено, что новые штаммы COVID-19 протекают у молодых людей намного тяжелее.
Растет и число инфицированных. За последние 24 часа медики выявили опасный вирус у 475 жителей области. С начала пандемии количество заболевших достигло 127 753 человек, из которых 6 181 скончался от тяжелых последствий.