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В Ростовской области от COVID-19 вылечили еще 418 жителей

В Ростовской области от COVID-19 вылечили еще 418 жителей

В Ростовской области от COVID-19 вылечили еще 418 жителей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Большинство заболевших легко перенесли инфекцию с симптомами ОРВИ: кашель, головная боль, повышенная температура тела, ломота, насморк. Они справились с болезнью и вернулись к привычному образу жизни. Но были и тяжелые случаи, когда вирус настолько сильно поражал легкие пациентов, что приходилось подключать их к искусственной вентиляции.

В настоящее время на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии пребывают 40 человек. Еще 319 подключены к аппаратам неинвазивным способом.
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