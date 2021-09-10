В Ростовской области от COVID-19 вылечили еще 418 жителей. Об этом сообщили в правительстве региона.Большинство заболевших легко перенесли инфекцию с симптомами ОРВИ: кашель, головная боль, повышенная температура тела, ломота, насморк. Они справились с болезнью и вернулись к привычному образу жизни. Но были и тяжелые случаи, когда вирус настолько сильно поражал легкие пациентов, что приходилось подключать их к искусственной вентиляции.В настоящее время на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии пребывают 40 человек. Еще 319 подключены к аппаратам неинвазивным способом.