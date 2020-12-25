В Ростовской области от COVID-19 умерли еще 22 человека

За день с 26 на 27 декабря на Дону от коронавируса скончались 22 человека. С начала пандемии в регионе жертвами ковида стали 1 980 граждан.Среди умерших за последние сутки оказалось восемь женщин в возрасте от 63 до 89 лет. Также умерли 14 мужчин. Самым молодым из них был 59-летний пациент. В основном ковид не способны победить пожилые люди или граждане с хроническими заболеваниями.В России за сутки скончались 552 человека, общее количество жертв коронавируса в стране составляет 54 778 граждан.