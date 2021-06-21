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В Ростовской области от COVID-19 скончались шесть человек

В Ростовской области от COVID-19 скончались шесть человек
В Ростовской области за последние сутки от коронавируса скончались шесть человек. Среди них - три женщины в возрасте от 30 до 83 лет и трое мужчин от 72 до 75 лет. По результатам вскрытия все умершие страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

С начала пандемии вирус унес жизни 4 625 дончан. По числу умерших пациентов ковидных госпиталей Ростовская область занимает первое место в ЮФО и четвертое - в России. Всего в стране жертвами COVID-19 стали 130 895 человек. За последние сутки скончались 548 россиян.

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