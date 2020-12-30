В Ростовской области от COVID-19 скончались еще девять человек

В Ростовской области от ковида умерли еще девять человек. С начала пандемии до 2 января жертвами заболевания в регионе стали 2 086 граждан.Среди новых умерших - две женщины 84 лет и семь мужчин от 59 до 91 года. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Как правило, коронавирус тяжелее всего протекает у граждан пенсионного возраста. При этом среди умерших от инфекции на Дону есть граждане 12, 18 и 19 лет.