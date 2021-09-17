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В Ростовской области от COVID-19 скончались больше 6,5 тысяч жителей

В Ростовской области от COVID-19 скончались больше 6,5 тысяч жителей
В Ростовской области число смертей от коронавируса выросло до 6 507. Из них 27 зарегистрировали за сутки с 18 по 19 сентября.

В числе умерших - 17 женщин в возрасте от 54 до 92 лет и 10 мужчин - от 50 до 87 лет. Они страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19. Как правило, к ним относятся гипертония, астма, сахарный диабет, онкология, а также сердечно-сосудистые и заболевания легих.

Не уменьшается и число заболевших. Положительные результаты тестов на коронавирус получили еще 464 человека. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 133 362 жителей Ростовской области.

В основном люди переносят COVID-19 в легкой форме. Однако в некоторых случаях он протекает в тяжелой форме. Тогда пациентов ковидных госпиталей подключают к аппаратам ИВЛ, чтобы обеспечить кислородом.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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