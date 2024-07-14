В Ростовской области осудили рецидивиста, ограбившего пенсионерку

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области осудили мужчину, который ограбил своего дядю. Павел Шаблин получил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима.Инцидент произошел 29 ноября 2023 года в городе Шахты. Тогда Шаблин увидел на улице 50 лет ВЛКСМ бабушку, которая шла в сторону магазина. Недолго думая, мужчина подошел к ней и вырвал из рук сумку. Внутри находился кошелек, в котором лежало почти полторы тысячи рублей.Женщина обратилась в полицию. Спустя время подозреваемого задержали, но вернуть удалось лишь сумку. Деньги Шаблин к тому моменту успел потратить. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Оказалось, что ранее он уже был судим за серию похожих преступлений.Шахтинский городской суд 24 января 2024 года приговорил Павла Шаблина к реальному сроку. Однако обвиняемый не согласился с приговором и попытался его обжаловать. Апелляционную жалобу рассмотрел Ростовский областной суд 23 мая. На заседании сторона защиты попросила смягчить наказание до условного срока. Однако судья оставил решение первой инстанции без изменений.