В Ростовской области осудили приемных родителей, которые истязали пятеро детей

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Сальский районный суд Ростовской области вынес приговор 53-летнему мужчине и его 43-летней супруге. Они признаны виновными по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Информацию об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области 14 августа.Супруги проживали в Сальске с пятью приемными детьми. По версии следствия, в течение нескольких лет они пороли и били своих детей. Все это сопровождалось унижениями, оскорблениями и криками. За любую провинность несовершеннолетних лишали еды и сна. В июле 2023 года двое из них убежали из дома. Когда полицейские нашли детей, они рассказали им о жестокости в семье.Правоохранители забрали ребят и передали на воспитание в другие семьи.- Приговором суда каждому из супругов назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - уточнили в ведомстве.В региональной прокуратуре добавили, что приговор в законную силу не вступил.