В Ростовской области осудили мужчину за кражу трех баранов

Фото: Ростов.ру

В городе Морозовске осудили мужчину за кражу трех баранов. Николай Циненко похитил животных в ночь на 28 июля 2023 года.Дончанин отдыхал в своем частном доме. В какой-то момент он услышал на улице блеяние. Мужчина вышел на улицу и увидел во дворе баранов. Не поверив своему счастью, Николай загнал их на свой участок и спрятал.Утром хозяин попытался найти животных, но ничего не удалось. Тогда он написал заявление в полицию. Там посчитали ущерб, он составил около 15 тысяч рублей.Через время правоохранители вышли на Циненко. К тому моменту у него остался лишь один баран.Николаю грозило до пяти лет лишения свободы. Однако судья вынес куда более гуманное решение. Мужчине назначили наказание – 400 часов (более 16 суток) обязательных работ.