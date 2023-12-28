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В Ростовской области осудили мужчину за кражу трех баранов

В Ростовской области осудили мужчину за кражу трех баранов
В городе Морозовске осудили мужчину за кражу трех баранов. Николай Циненко похитил животных в ночь на 28 июля 2023 года.

Дончанин отдыхал в своем частном доме. В какой-то момент он услышал на улице блеяние. Мужчина вышел на улицу и увидел во дворе баранов. Не поверив своему счастью, Николай загнал их на свой участок и спрятал.

Утром хозяин попытался найти животных, но ничего не удалось. Тогда он написал заявление в полицию. Там посчитали ущерб, он составил около 15 тысяч рублей.

Через время правоохранители вышли на Циненко. К тому моменту у него остался лишь один баран.

Николаю грозило до пяти лет лишения свободы. Однако судья вынес куда более гуманное решение. Мужчине назначили наказание – 400 часов (более 16 суток) обязательных работ.
Фото: Ростов.ру
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