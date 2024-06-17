В Ростовской области осудили мужчину, пытавшегося зарубить пасынка топором

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В Ростовской области осудили 43-летнего мужчину за покушение на убийство пасынка. Евгений Лишутин получил шесть лет лишения свободы в колонии особого режима, а также год ограничения свободы после освобождения.Происшествие случилось в конце декабря 2023 года в Горняцком Белокалитвинского района. В доме на улице Коммунистической выпивший Евгений поругался с 31-летним пасынком. Во время конфликта Лишутин схватил топор и ударил сына любимой по голове. Раненый чудом отбился от отчима. Ему удалось выбежать на улицу и позвать на помощь.Вскоре на место приехали полицейские, которые задержали подозреваемого. Пасынка на «скорой» отвезли в больницу, где сумели спасти ему жизнь.- Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.Не исключено, что сторона защиты попытается обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.