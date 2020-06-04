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В Ростовской области около трети заражённых коронавирусом уже излечились

В Ростовской области около трети заражённых коронавирусом уже излечились
В Ростовской области продолжают выписывать из больниц людей, излечившихся от коронавируса. В общей сложности в регионе выявлено 6 542 официально подтверждённых случая заболевания COVID-19. Вылечились 2 469 человек. Таким образом, инфекцию преодолели около трети ранее заражённых. К несчастью, жертвами вируса стал 51 человек.

Второй день в Ростовской области коэффициент распространения инфекции не превышает единицу, что является хорошим показателем. Тем не менее ещё недавно он был неудовлетворительным, так что пока рано говорить о смягчении режима ограничений. Единственное послабление, которое пока ввели в регионе, - это отмена пропускного режима. При этом режим самоизоляции продолжает действовать.

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