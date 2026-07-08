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В Ростовской области около 4 тысяч старшеклассников будут пересдавать ЕГЭ. Пересдача позволит улучшить баллы по выбранному предмету.8 июля ученики писали экзамены по литературе, русскому языку, физике, химии, информатике и сдавали письменную часть ЕГЭ по английскому языку. 9 июля состоятся экзамены по биологии, географии, истории, обществознанию, математике (базовому и профильному уровням) и устной части английского языка.По данным регионального правительства, школьники чаще всего выбирают для пересдачи обществознание (837 человек), информатику (714 человек) и русский язык (566 выпускников). При пересдаче результаты предыдущего экзамена аннулируются. Ознакомиться с результатами можно будет не позднее 21 июля.В этом году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдали 17 тысяч школьников. Экзаменационный период проходил с 1 по 19 июня. Самым популярным предметом у выпускников стало обществознание. Следующие позиции по количеству выбравших предмет разделили между собой информатика и физика (обе с результатом 21%), биология (19%), история и химия (14%). Замыкает список английский язык, который выбрали 10,3% школьников.Ростовская область вошла в пятёрку лучших регионов России по количеству выпускников, набравших максимальное количество баллов (100 баллов) на ЕГЭ. В этом году такого результата достигли 216 учащихся. Кроме того, есть четверо выпускников, которые получили по 300 баллов, суммируя результаты по нескольким предметам.Среди лидеров по числу стобалльников также оказались Санкт-Петербург (914 человек), Московская область (836 человек), Татарстан (459 человек) и Краснодарский край (416 человек).