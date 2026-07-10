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В Ростовской области ограничили продажу топлива на АЗС

В Ростовской области ограничили продажу топлива на АЗС
В Ростовской области ввели лимиты на продажу топлива. Об этом 10 июля сообщили в региональном правительстве.

Частные легковые машины теперь могут заправить не больше 30 литров бензина. Для дизеля также установили ограничения: до 60 литров - для легковых автомобилей, до 200 литров - для грузовиков и спецтранспорта и до 300 литров - для пассажирского транспорта, который работает на межрегиональных маршрутах.

При этом для некоторых категорий транспорта лимиты не действуют. Речь идет об автомобилях экстренных и оперативных служб, ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и пассажирском транспорте на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. Их будут заправлять без ограничений и в первую очередь.

По данным правительства, ограничения ввели, чтобы стабилизировать ситуацию с топливом в регионе.

- Запасы топлива в регионе имеются, поставки осуществляются в непрерывном режиме, в том числе за счет ресурсов других НПЗ страны, - добавили в правительстве.


Жителей Ростовской области призвали не создавать ажиотаж и покупать топливо только по мере необходимости.
Фото: Дондей
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