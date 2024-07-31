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В Ростовской области обнаружили случай заболевания лептоспирозом

В Ростовской области обнаружили случай заболевания лептоспирозом
В Ростовской области выявили случай заболевания лептоспирозом. Информацию сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным на 30 июля, в донском регионе за медпомощью после укусов клещей обратились 5 164 человека, из которых 1 988 – дети до 14 лет.

Кроме того, зарегистрировали случаи заболевания КГЛ (Крымской геморрагической лихорадкой), лихорадкой Ку, ИКБ (иксодовым клещевым боррелиозом). Также выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила и один случай заболевания лептоспирозом в Ростове.

Лептоспироз является острой инфекционной болезнью. Она поражает капилляры, печень, почки, мышцы, а также характеризуется интоксикацией. Один из симптомов заболевания – постоянная лихорадка. Переносчиками заболевания являются животные, в том числе крысы, землеройки, собаки, крупный рогатый скот, свиньи и др.
Фото: Rostov.ru
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