В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды
Росгидромет Ростовской области объявил штормовое предупреждение о сильных ливнях, грозе, граде и усиленном ветре. Природные катаклизмы спрогнозировали 9 июня.
Непогода ожидается в сутки с 9 по 10 июня и будет продолжаться до 11-го числа. По данным синоптиков, ливни с грозой и градом затронут не только Ростов-на-Дону, но и всю область.
Однако на температуру это не повлияет. Несмотря на шквалистый ветер до 23 метров в секунду, в среду на Дону ожидается от +21 до +23 градусов. А к четвергу столбики термометра по всей области в среднем поднимутся до +25.
Несмотря на это, не стоит терять бдительность. Непогода может привести к серьёзным последствиям. Например, недавно rostov.ru писал о затоплении сразу восьми домов.