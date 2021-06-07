Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды


Росгидромет Ростовской области объявил штормовое предупреждение о сильных ливнях, грозе, граде и усиленном ветре. Природные катаклизмы спрогнозировали 9 июня.

Непогода ожидается в сутки с 9 по 10 июня и будет продолжаться до 11-го числа. По данным синоптиков, ливни с грозой и градом затронут не только Ростов-на-Дону, но и всю область.

Однако на температуру это не повлияет. Несмотря на шквалистый ветер до 23 метров в секунду, в среду на Дону ожидается от +21 до +23 градусов. А к четвергу столбики термометра по всей области в среднем поднимутся до +25.

Несмотря на это, не стоит терять бдительность. Непогода может привести к серьёзным последствиям. Например, недавно rostov.ru писал о затоплении сразу восьми домов.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.