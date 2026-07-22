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В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за дождей с грозой

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за дождей с грозой

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за дождей с грозой.

По информации Главного управления МЧС по Ростовской области, до конца дня 23 июля и в течение 24 июля в некоторых районах Ростовской области прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, град и порывистый ветер, скорость которого может достигать 20–25 метров в секунду.

МЧС рекомендует жителям оставаться дома и закрывать окна. На улице следует держаться подальше от деревьев, а также от объектов повышенного риска, таких как мосты, эстакады, трубопроводы и линии электропередачи. Спасатели советуют избегать рекламных щитов, ветхих строений и легковозводимых конструкций.
Фото: ГУ МЧС по РО
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