Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за дождей с грозой.По информации Главного управления МЧС по Ростовской области, до конца дня 23 июля и в течение 24 июля в некоторых районах Ростовской области прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, град и порывистый ветер, скорость которого может достигать 20–25 метров в секунду.МЧС рекомендует жителям оставаться дома и закрывать окна. На улице следует держаться подальше от деревьев, а также от объектов повышенного риска, таких как мосты, эстакады, трубопроводы и линии электропередачи. Спасатели советуют избегать рекламных щитов, ветхих строений и легковозводимых конструкций.