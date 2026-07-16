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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение 16 июля

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение 16 июля
В Ростовской области 16 июля объявили штормовое предупреждение. Информация поступила от ГУ МЧС по региону.

Предупреждение действует с 11:30 до 12:30 и до конца дня.

В это время местами в донском регионе ожидаются ливни с грозой и градом. Также возможен сильный ветер с порывами до 20-23 метров в секунду.

Непогода может привести к нарушениям в работе систем жизнеобеспечения, обрывам линий связи и электропередач, а также осложнить движение транспорта.

Спасатели советуют жителям закрывать окна, находясь дома. На улице рекомендуется обходить деревья, рекламные щиты, ветхие строения, легковозводимые конструкции, мосты, эстакады, трубопроводы и линии электропередачи.
Фото: Дондей
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