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В Ростовской области объявили экстренное предупреждение о ливнях и ураганном ветре

В Ростовской области объявили экстренное предупреждение о ливнях и ураганном ветре
МЧС объявило штормовое предупреждение о сильных ливнях и ветре в Ростовской области. Комплекс неблагоприятных погодных условий на 3 июня спрогнозировали синоптики.

По всему региону ожидается переменная облачность и дождь. В одних районах осадки будут умеренными, а в других ожидаются очень сильные дожди. В частности, вероятность ливней выше на территории западных и северных районов области. Ливни будут сочетаться с грозой и шквалистым ветром до 20-23 метров в секунду.

Температура днем составит +13…+18 градусов, а на юге области воздух прогреется до +24 градусов.

К непогоде стоит отнестись серьезно. В некоторых районах она уже успела создать массу неудобств. В частности, сильные дожди подтопили жилой многоэтажный дом на улице Ленина 109/5. Также в донской столице и в других городах из-за ветра повалило деревья. Людям нужно с особенной осторожностью выходить на улицу. Не стоит парковать авто под деревьями и слабо закрепленными конструкциями.

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