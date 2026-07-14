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В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность до 15 июля

В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность до 15 июля
Жителей Ростовской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности. Сообщение поступило от ГУ МЧС по региону.

Сухая трава в этот период может воспламениться особенно легко.

Пятый класс пожароопасности ожидается в Ростове-на-Дону, Батайске, Донецке, Каменске-Шахтинском, а также в Аксайском, Боковском, Егорлыкском, Зерноградском, Каменском, Кагальницком, Мясниковском и Советском районах.

В регионе возможны ЧС и происшествия из-за природных пожаров. Опасность представляют лесные и ландшафтные возгорания, камышовые пожары возле озер, а также пожары в населенных пунктах и на объектах экономики.

Жителям рекомендуют соблюдать осторожность: не разводить костры, не бросать горящие спички и окурки в лесу и не выжигать сухую растительность.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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