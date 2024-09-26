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В Ростовской области не введут масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом. Информацию предоставили в региональном правительстве 26 сентября.Число заболевших ковидом в области продолжает расти. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 1 075 человек. Из этого числа 18 человек госпитализировали. Смертельных случаев не зафиксировано.Кроме того, в донском регионе был выявлен первый случай заражения новым штаммом COVID-19 — ХЕС. В России на данный момент он обнаружен только в нашем регионе и Уфе.Однако, несмотря на неутешительные данные, местные власти не спешат вводить ограничительные меры.Как сообщили в региональном правительстве, вариант COVID-19 ХЕС относится к разновидностям подвариантов омикрона, который давно циркулирует на территории Ростовской области. В связи с этим введение дополнительных ограничительных мероприятий, в том числе масочного режима, не требуется.Власти прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, что связано с сезоном.