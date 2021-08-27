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В Ростовской области непривитых сотрудников вузов будут отстранять от работы

В Ростовской области непривитых сотрудников вузов будут отстранять от работы

Преподавателей вузов и сузов Ростовской области будут увольнять за отсутствие справки о вакцинации. Об этом 31 августа на заседании оперативного штаба заявил глава донского Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

- В худшую сторону выглядят работники вузов, где хотя бы один раз сделали прививку пока еще 58% работающих. С учетом переболевших едва дотягивает до 62%. В этой связи, конечно же, советую ректорам, главным врачам территорий срочно усиливать работу по этому контингенту. Мы же со своей стороны при проверках вузов и сузов будем отстранять от работы непривитых лиц, не имеющих противопоказаний к прививке, - заявил Евгений Ковалев.

По словам губернатора Ростовской области, на традиционном совещании с ректорами будет подробно рассмотрен этот вопрос. Также усиленный контроль будет обеспечен в общежитиях.

- У нас молодежь активная. Не всегда верит в то, о чем мы сегодня говорим. Но нужно проводить постоянную работу, нужно разговаривать с лидерами общественного мнения в вузах, - подытожил Василий Голубев. - Сложно себе представить, что в связи с заболеваемостью мы закроем вузы или школы. Это же очень серьезная история.

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