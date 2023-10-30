В Ростовской области нашли живым пропавшего дедушку

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области живым найден 70-летний мужчина. Информации о местонахождении Николая Полицина не было двое суток.Мужчина родом из поселка Мускатного Аксайского района. Днем 25 октября он уехал по делам на серебристом «Опеле». К вечеру он так и не вернулся домой. Родственники сначала пытались самостоятельно отыскать пенсионера, затем обратились с заявлением в полицию. Позднее к поискам подключились волонтеры.Почти пять суток неравнодушные люди прочесывали окрестности в попытках отыскать мужчину.Пенсионера удалось найти днем 29 октября. Где все это время он пропадал, не сообщается.