В Ростовской области нашли живым пропавшего 81-летнего мужчину
Разыскиваемого в Батайске 81-летнего пенсионера нашли живым. Семена Батыцкий не выходил на связь на протяжении недели.
Как сообщили 25 августа в ГУ МВД по Ростовской области, пропавшего мужчину нашли живым. Где именно он находился все это время пока неизвестно. Сейчас жизни Семена ничего не угрожает, и он благополучно вернулся домой.
Напомним, как сообщила дочь пропавшего Татьяна Нагорная, пенсионер вышел из дома, расположенного по улице Томской, 19 августа и обратно не возвращался. Мужчина постоянно вспомнил родной Казахстан и хотел вернутся туда несмотря на то, что живет в Батайске уже 50 лет. Семен Семенович также страдал деменцией и был дезориентирован в пространстве.