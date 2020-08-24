Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области нашли живым пропавшего 81-летнего мужчину

В Ростовской области нашли живым пропавшего 81-летнего мужчину
Разыскиваемого в Батайске 81-летнего пенсионера нашли живым. Семена Батыцкий не выходил на связь на протяжении недели.

Как сообщили 25 августа в ГУ МВД по Ростовской области, пропавшего мужчину нашли живым. Где именно он находился все это время пока неизвестно. Сейчас жизни Семена ничего не угрожает, и он благополучно вернулся домой.

Напомним, как сообщила дочь пропавшего Татьяна Нагорная, пенсионер вышел из дома, расположенного по улице Томской, 19 августа и обратно не возвращался. Мужчина постоянно вспомнил родной Казахстан и хотел вернутся туда несмотря на то, что живет в Батайске уже 50 лет. Семен Семенович также страдал деменцией и был дезориентирован в пространстве.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.