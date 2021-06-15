В Ростовской области нашли живым мужчину, пропавшего после ссоры с сожительницей
В Ростовской области нашли живым 51-летнего мужчину, пропавшего без вести после ссоры с гражданской супругой. Местонахождение Андрея Лососенко оставалось неизвестным несколько суток.
Как сообщал Rostov.ru, 13 июня житель села Кагальник Азовского района поссорился с сожительницей. Разъяренный мужчина сел за руль своего авто и уехал в неизвестном направлении. С тех пор мужчина перестал выходить на связь.
Дочь пропавшего Вита забила тревогу - отец недавно перенес инсульт. Она написала заявление в полицию и обратилась за помощью к волонтерам.
Через несколько дней, 17 июня, Андрея Лососенко нашли живым. Как сообщил DonDay.Azov, мужчина поехал на рыбалку. Однако по дороге к пруду у него заглох мотор. Телефон дончанин оставил дома, поэтому не смог попросить помощи. К счастью, это же место проезжал другой рыбак. Он помог мужчине добраться до дома.