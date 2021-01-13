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В Ростовской области нашли живой пропавшую 48-летнюю женщину

В Ростовской области нашли живой пропавшую 48-летнюю женщину
Пропавшую в Ростовской области женщину нашли живой. 48-летняя Светлана Ковалева вернулась домой.

Женщина исчезла утром 11 января после ссоры с матерью в банке «Сбер». На звонки Светлана не отвечала, а спустя пару дней телефон и вовсе оказался выключенным. Мама пропавшей в отчаянии обратилась к волонтерам и написала заявление в полицию.

Спустя несколько дней, вечером 13 января, пропавшая вернулась домой. Где она находилась и почему не сообщила родным, чтобы не заставлять их нервничать, неизвестно.

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