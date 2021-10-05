В Ростовской области нашли женщину, заблудившуюся в лесу

В Тарасовском районе Ростовской области удалось найти женщину, заблудившуюся в лесу. Местная жительница отправилась за грибами 6 октября в слободе Ефремо-Степановка.В тот день вместе со знакомыми она пришла в лес. Спустя время компания разбрелась в разные стороны, а когда все начали собираться, 46-летняя женщина не вернулась. Люди снова направились в лесополосу и начали выкрикивать ее имя, но никто не откликался. После самостоятельных поисков грибники решили обратиться к спасателям, но к этому времени уже наступила ночь.Как сообщили в спасательном отряде, на место прибыла бригада из 12 человек со специальным оборудованием. Они осмотрели местность и начали поиски. К утру они завершились успешно. Дончанку нашли в слободе Сергеевка. Для того чтобы выяснить обстоятельства случившегося, ее доставили в отделение полиции.Напомним, в грибной сезон рекомендуется отправляться в лес только при наличии с собой заряженных сотовых телефонов и теплой одежды. Не уходите далеко в одиночку и держите связь с близкими. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, звоните по номеру телефона: 112.