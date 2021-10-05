Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области нашли женщину, заблудившуюся в лесу

В Ростовской области нашли женщину, заблудившуюся в лесу

В Тарасовском районе Ростовской области удалось найти женщину, заблудившуюся в лесу. Местная жительница отправилась за грибами 6 октября в слободе Ефремо-Степановка.

В тот день вместе со знакомыми она пришла в лес. Спустя время компания разбрелась в разные стороны, а когда все начали собираться, 46-летняя женщина не вернулась. Люди снова направились в лесополосу и начали выкрикивать ее имя, но никто не откликался. После самостоятельных поисков грибники решили обратиться к спасателям, но к этому времени уже наступила ночь.

Как сообщили в спасательном отряде, на место прибыла бригада из 12 человек со специальным оборудованием. Они осмотрели местность и начали поиски. К утру они завершились успешно. Дончанку нашли в слободе Сергеевка. Для того чтобы выяснить обстоятельства случившегося, ее доставили в отделение полиции.

Напомним, в грибной сезон рекомендуется отправляться в лес только при наличии с собой заряженных сотовых телефонов и теплой одежды. Не уходите далеко в одиночку и держите связь с близкими. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, звоните по номеру телефона: 112.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.