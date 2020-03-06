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В Ростовской области нашли тротиловые шашки на полтора килограмма

В Ростовской области нашли тротиловые шашки на полтора килограмма
В Каменске-Шахтинском обнаружили тротиловые шашки на полтора килограмма. Несколько шашек нашли в районе улицы Сапрыгина 10 марта.

Местный житель рассказал, что случайно заметил подозрительные предметы. Он выяснил, что это тротиловые шашки. Вес взрывчатого вещества составил 1,6 килограмма. Мужчина сразу же позвонил в экстренные службы города.

В пресс-службе ГУ МВД рассказали, что шашки передали военным. Они в свою очередь должны их уничтожить.

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