В Ростовской области нашли тротиловые шашки на полтора килограмма



В Каменске-Шахтинском обнаружили тротиловые шашки на полтора килограмма. Несколько шашек нашли в районе улицы Сапрыгина 10 марта.



Местный житель рассказал, что случайно заметил подозрительные предметы. Он выяснил, что это тротиловые шашки. Вес взрывчатого вещества составил 1,6 килограмма. Мужчина сразу же позвонил в экстренные службы города.



В пресс-службе ГУ МВД рассказали, что шашки передали военным. Они в свою очередь должны их уничтожить.

