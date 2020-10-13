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В Ростовской области нашли пропавшую после похорон женщину

В Ростовской области нашли пропавшую после похорон женщину
Пропавшая после похорон женщина найдена живой в Ростовской области. Об этом 15 октября Rostov.ru сообщил ее сын Евгений.

Девочка увидела в интернете ориентировку и позвонила по номеру. Муж пропавшей Елены Зинченко сразу поехал в поселок Горняцкий и забрал ее.

Как сообщалось ранее, Елена не выходила на связь с 11 октября, когда поехала на похороны к родным в поселок Горняцкий. Женщина зашла в гости, а когда ушла на автобус в родную Белую Калитву, пропала без вести. По словам сына Елены, сначала мать не отвечала на звонки, а потом телефон и вовсе оказался вне зоны доступа. Муж пропавшей приезжал в поселок, но там ее никто не видел. Родные забили тревогу и обратились в полицию.

Из-за плохого самочувствия женщина не смогла рассказать, где находилась все это время.

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