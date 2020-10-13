В Ростовской области нашли пропавшую после похорон женщину
Пропавшая после похорон женщина найдена живой в Ростовской области. Об этом 15 октября Rostov.ru сообщил ее сын Евгений.
Девочка увидела в интернете ориентировку и позвонила по номеру. Муж пропавшей Елены Зинченко сразу поехал в поселок Горняцкий и забрал ее.
Как сообщалось ранее, Елена не выходила на связь с 11 октября, когда поехала на похороны к родным в поселок Горняцкий. Женщина зашла в гости, а когда ушла на автобус в родную Белую Калитву, пропала без вести. По словам сына Елены, сначала мать не отвечала на звонки, а потом телефон и вовсе оказался вне зоны доступа. Муж пропавшей приезжал в поселок, но там ее никто не видел. Родные забили тревогу и обратились в полицию.
Из-за плохого самочувствия женщина не смогла рассказать, где находилась все это время.