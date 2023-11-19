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В Ростовской области нашли пропавшего подростка

В Ростовской области нашли пропавшего подростка
Пропавшего 14-летнего жителя поселка Матвеев Курган нашли живым. О местонахождении Никиты Н. ничего не было известно с 17 ноября.

В тот день подросток не вернулся из школы домой. Родители сначала попытались самостоятельно найти сына, но ничего не удалось. После этого они написали заявление в полицию и обратились за помощью к добровольцам.

Только 18 ноября волонтеры сообщили, что Никита был найден. Где сутки пропадал несовершеннолетний, не разглашается.
Фото: Национальный центр Ростовской области
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