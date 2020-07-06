Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области нашли останки солдата ВОВ

В Ростовской области нашли останки солдата ВОВ
На Дону в ходе поисковых работ нашли останки бойца ВОВ. Об этом сообщили специалисты «Миус-фронта».

Как стало известно, во время раскопок на полях сражений в Ростовской области была обнаружена коробка с пулеметной лентой. Это и стало сигналом, что где-то неподалеку находится несший ее боец.

На соседней территории продолжают поиски товарища найденного солдата.

- Где-то недалеко ищем позицию, где за стволом вёл огонь по врагу его товарищ. Наверняка, так же лежит рядом со своим порванным осколками «максимкой», - отметили специалисты. – Бойцы, судя по всему, попали под огневой удар немцев.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.