В Ростовской области нашли останки солдата ВОВ

На Дону в ходе поисковых работ нашли останки бойца ВОВ. Об этом сообщили специалисты «Миус-фронта».Как стало известно, во время раскопок на полях сражений в Ростовской области была обнаружена коробка с пулеметной лентой. Это и стало сигналом, что где-то неподалеку находится несший ее боец.На соседней территории продолжают поиски товарища найденного солдата.- Где-то недалеко ищем позицию, где за стволом вёл огонь по врагу его товарищ. Наверняка, так же лежит рядом со своим порванным осколками «максимкой», - отметили специалисты. – Бойцы, судя по всему, попали под огневой удар немцев.