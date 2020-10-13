В Ростовской области нашли останки пяти бойцов ВОВ

В донском регионе поисковики нашли захоронение бойцов времен Великой Отечественной войны. Полевое захоронение обнаружили 15 октября недалеко от населенного пункта Снежное Куйбышевского района.Как рассказал участник поисково-разведывательной группы «Миус-фронт» Александр Горешняк, найдены останки пятерых бойцов. Захоронение, по мнению специалистов, относится к первому периоду обороны Ростовской области.- Их похоронили приблизительно поздней осенью 1941 года. Судя по пуговицам на шинели, останки принадлежат кадровым военным, - добавил Александр.Рядом с костями специалисты нашли медальон одного из солдат. По словам поисковиков, с помощью него шансы опознать погибших возросли. Кроме того, в одной из гильз поисковый отряд обнаружил бумагу с именем, предположительно, ее владельца, что тоже поможет опознать часть останков.Останки отправили на экспертизу. Более подробная информация о найденных бойцах и обстоятельствах, при которых они погибли, станет известна позже.