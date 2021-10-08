В Ростовской области нашли останки девочки-санинструктора. Об этом рассказали поисковики движения «Миус Фронт» 10 октября.Захоронение со времен Великой Отечественной войны было обнаружено неподалеку от немецких окопов. Предположительно, девочка вытаскивала с поля боя раненого командира, и их накрыло огнем артиллерии. После этого товарищи сложили то, что от них осталось, в немецкий окоп, немного присыпав землей.- Есть основания полагать, что найденные погибли в ходе битвы за Ростов осенью 1941 года и относились к 71-му полку НКВД, сформированному в Донбассе, - пишут поисковики в соцсетях.Теперь эксперты попробуют установить личности погибших, а их останки будут перезахоронены.