Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области нашли останки девочки-санинструктора

В Ростовской области нашли останки девочки-санинструктора

В Ростовской области нашли останки девочки-санинструктора. Об этом рассказали поисковики движения «Миус Фронт» 10 октября.

Захоронение со времен Великой Отечественной войны было обнаружено неподалеку от немецких окопов. Предположительно, девочка вытаскивала с поля боя раненого командира, и их накрыло огнем артиллерии. После этого товарищи сложили то, что от них осталось, в немецкий окоп, немного присыпав землей.

- Есть основания полагать, что найденные погибли в ходе битвы за Ростов осенью 1941 года и относились к 71-му полку НКВД, сформированному в Донбассе, - пишут поисковики в соцсетях.

Теперь эксперты попробуют установить личности погибших, а их останки будут перезахоронены.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.