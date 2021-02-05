В Ростовской области нашли скелетированный труп пропавшего мужчины
Труп пропавшего мужчины нашли в лесополосе в Ростовской области. По данным следственного отдела по городу Новошахтинск СУ СКР по Ростовской области, найденные останки принадлежат разыскиваемому с мая 2020 года Виктору Крамарову.
Скелетированное тело было найдено еще в декабре. Так как оно было гнилостно изменено, сразу определить личность умершего не представилось возможным. Останки отправили на экспертизу. В феврале пришли результаты экспертизы, которая показала, что кости принадлежат Виктору Крамарову.
Напомним, мужчина пропал 9 мая 2020 года в Новочеркасске. Около 10 лет назад он перенес несколько инсультов и инфаркт, поэтому ему в любой момент могло стать плохо. Спиртным Виктор не злоупотреблял, хорошо характеризовался по месту жительства, положительно о нем отзывались и знакомые, поэтому родственники сразу подумали, что с ним что-то случилось. Они написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.
Чтобы найти пропавшего мужчину бросили все силы. Поиском мужчины занялся следственный отдел по городу Новошахтинску СУ СК РФ по Ростовской области совместно с сотрудниками уголовного розыска Новочеркасска, а также военнослужащими 1-го батальона воинской части №6910. Кроме того, ориентировки в сетях разместили и СМИ.
Как мужчина оказался в лесополосе и что стало причиной его кончины, установят в ходе дальнейшей проверки. При этом, сведений о криминальном характере его смерти не получено.