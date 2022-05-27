В Ростовской области нашли 57-летнего мужчину, пропавшего накануне
В Ростовской области нашли живым 57-летнего мужчину, пропавшего накануне. Виктор Шевцов не давал о себе знать с 30 мая.
Мужчина живет в станице Мишкинской Аксайского района. В тот день ушел из дома и не вернулся обратно. Родственники пытались найти его самостоятельно, но Виктора нигде не было. Поскольку мужчина нуждается в медпомощи, медлить было нельзя. Семья обратилась за помощью к правоохранителям и волонтерам.
Виктора нашли живым на следующий день. Где он находился, пока неизвестно.