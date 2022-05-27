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В Ростовской области нашли 57-летнего мужчину, пропавшего накануне

В Ростовской области нашли 57-летнего мужчину, пропавшего накануне

В Ростовской области нашли живым 57-летнего мужчину, пропавшего накануне. Виктор Шевцов не давал о себе знать с 30 мая.

Мужчина живет в станице Мишкинской Аксайского района. В тот день ушел из дома и не вернулся обратно. Родственники пытались найти его самостоятельно, но Виктора нигде не было. Поскольку мужчина нуждается в медпомощи, медлить было нельзя. Семья обратилась за помощью к правоохранителям и волонтерам.

Виктора нашли живым на следующий день. Где он находился, пока неизвестно.
Фото: Лиза Алерт Юг
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