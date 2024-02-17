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В Ростовской области найден живым пропавший 37-летний Алексей Щербаков. Житель Обливского района не выходил на связь с близкими около месяца.Алексей проживает в хуторе Сиволобове. Родные не могли связаться с ним с 21 января. Тогда родственники обратились за помощью к добровольцам.Волонтеры прочесывали улицы, расклеивали ориентировки и опрашивали людей.О том, что мужчина найден живым, стало известно 16 февраля. Где он находился все это время, неизвестно.