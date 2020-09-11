В Ростовской области начальник вневедомственной охраны скончался, переболев COVID-19
Скончался начальник ФЛ по Пролетарскому району ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ростовской области Евгений Ченокал. Он продолжительное время страдал сахарным диабетом, течение которого осложнила новая коронавирусная инфекция.
Знакомый руководителя вневедомственной охраны рассказал DonDay.ru, что официальной причиной смерти 49-летнего мужчины стала ишемическая болезнь сердца. Он переболел коронавирусом, шел на поправку. Но внезапно его сердце остановилось.
В родном городе Пролетарске Евгений занимался реализацией мусорной реформы. Вместе с супругой Еленой он владел компанией, оказывающей комплексные услуги по обращению с жидкими бытовыми отходами.