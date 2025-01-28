В Ростовской области начали курсировать четыре новые электрички

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В Ростовской области начали курсировать новые электрички. Информацию об этом сообщает пресс-служба СКЖД.В донской регион поступили четыре новых электропоезда данной модели, еще четыре отправлены в Дагестан.Электропоезд ЭП3Д, работающий на переменном токе, производится на Демиховском машиностроительном заводе, расположенном в Московской области и входящем в состав Трансмашхолдинга.Отметим, что современные вагоны электричек спроектированы с учетом потребностей пассажиров с ограниченными возможностями. Они оборудованы удобными сиденьями, просторными багажными полками и выделенными местами для велосипедов, а также системой климат-контроля. Также предусмотрены USB-розетки для зарядки мобильных устройств.