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В Ростовской области на выходных индекс УФ-излучения Солнца будет высоким

В Ростовской области на выходных индекс УФ-излучения Солнца будет высоким
В Ростовской области на выходных уровень ультрафиолетового излучения достиг высокой отметки. Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Согласно прогнозам синоптиков, на выходных погода в регионе будет жаркой. Ночью столбики термометров достигнут +16…21 градусов, а днём +22...27, по югу до +31 градуса. Уровень ультрафиолетового излучения остановится на отметке 6 (высокий). Держаться в тени рекомендуют с 09:00 до 17:00.

Необходимо надевать головной убор, пить больше воды и надевать закрытую одежду.
Фото: Rostov.ru
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