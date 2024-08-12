В Ростовской области на винный фестиваль потратят 5 миллионов рублей

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В Ростовской области проведут винный фестиваль за 5 миллионов рублей. Об этом стало известно 12 августа из документации на сайте госзакупок.Традиционный винный фестиваль «Красностоп золотовский» проводят осенью в хуторе Старозолотовском Константиновского района.Исполнитель должен разработать логотип и концепцию фестиваля, создать сценарий мероприятия, организовать работу дегустационной комиссии, которая будет оценивать вина сорта «Красностоп». Подрядчик также должен подготовить проведение церемонии награждения победителей. Организатор праздника должен подготовить для гостей дегустацию вин и фермерских продуктов, а также найти медийную личность в качестве ведущего. В завершение мероприятия планируется захватывающее шоу фонтанов холодного огня.