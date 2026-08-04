В Ростовской области на торги выставили крупный стивидорный терминал

Фото: Морской порт Таганрога

Крупный стивидорный комплекс в Таганроге выставлен на торги за 1,13 миллиарда рублей. Соответствующий тендер появился на сайте «Торги России».На продажу выставлен контрольный пакет акций (99,889866%) ЗАО «Приазовье», включающий 150 034 обыкновенные акции. На данный момент акции находятся в залоге у ПАО Сбербанк.ЗАО «Приазовье» — это крупная стивидорная компания, специализирующаяся на погрузо-разгрузочных работах. Активы компании включают в себя современный терминал в порту Таганрога и сухой порт, расположенный в 9 км от причала, с удобным доступом как для автомобильного, так и для железнодорожного транспорта. Проще говоря, компания отвечает за всю цепочку движения грузов: от выгрузки с судов и складирования до комплектации и оформления необходимой документации.Технические возможности терминала впечатляют:- Длина причального фронта: 239,7 метра.- Общая площадь территории: 7 224 кв. м.- Площадь открытых складов: 2 835 кв. м.- Емкость хранения: до 28 000 тонн.- Пропускная способность железнодорожной линии: до 42 вагонов в сутки (по 70 тонн каждый).- Пропускная способность автомобильной линии: до 75 автомобилей в сутки (по 40 тонн каждый).- Мощность исходящей линии: до 1 500 тонн в час.- Прием судов: до 10 000 тонн.- Годовой объем перевалки: до 600 000 тонн.Вместе с контрольным пакетом акций ЗАО «Приазовье» новый владелец получит 100% долю в ООО «ЛИДЕР ИНВЕСТ» (не находится в залоге). Также в пакет входит право требования к ЗАО «Приазовье» задолженности по нескольким договорам займа, заключенным в период с 2013 по 2021 годы. Общая сумма долга, с учетом уступки прав требования, составляет 33 923 043,19 рубля.Стартовая цена лота установлена в размере более 1,13 миллиарда рублей. Заявки на участие в торгах принимаются с 10 августа по 13 сентября, сам аукцион состоится в последний день приема заявок.