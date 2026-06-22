Фото: Торги России

В Ростовской области на торги выставили десять рыбоводных участков. Общая стартовая стоимость права аренды этих активов превышает 100 тысяч рублей. Аукцион проходит на электронной площадке «Торги России».Право пользования водными объектами, предназначенными для рыбоводства, будет реализовано по результатам торгов. Среди выставленных лотов – небольшие участки, расположенные в живописных местах, таких как приток реки Мокрый Еланчик, Кагальник, Рассыпная, балка Казачий Хомутец, озеро Черное и другие. Организатором торгов выступает Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.Самый крупный лот, рыбоводный участок № 12 (водохранилище на реке Мечетка, 30 гектаров), расположенный вблизи хутора Зеркального, имеет стартовую цену 24 тысячи рублей. Самый доступный лот – № 5 на реке Большой Гок, площадью 1,5 гектара – можно приобрести за 1,2 тысячи рублей.Договор аренды на каждый из предложенных участков может быть заключен сроком до 25 лет. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 27 июля, а сами торги состоятся 6 августа 2026 года.