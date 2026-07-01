В Ростовской области на свет появилось 113 новорожденных за сутки

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В Ростовской области зафиксирован выдающийся скачок рождаемости. Как сообщила заместитель губернатора донского региона Олеся Старжинская, за одни сутки, с 30 июня по 1 июля 2026 года, в медицинских учреждениях родовспоможения региона родилось 113 детей.Особо стоит отметить Перинатальный центр Ростовской области, который принял в этот день 40 новоявленных жителей донского края.Помимо высокой статистики рождений, родители Ростовской области продолжают проявлять индивидуальность в выборе имен для своих малышей. Июньские дни принесли немало редких и красивых имен.Среди новорожденных девочек были зарегистрированы такие как Кутфинисо, Венера, Бибиаиша, Муборакхон и Александрина. Не менее оригинальными оказались и имена мальчиков: Тальха, Гурген, Бахтияр, Малик и Карен. Этот факт говорит о многообразии культурных предпочтений и уникальном подходе каждой семьи к появлению нового члена.