Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области на свет появилось 113 новорожденных за сутки

В Ростовской области на свет появилось 113 новорожденных за сутки
В Ростовской области зафиксирован выдающийся скачок рождаемости. Как сообщила заместитель губернатора донского региона Олеся Старжинская, за одни сутки, с 30 июня по 1 июля 2026 года, в медицинских учреждениях родовспоможения региона родилось 113 детей.

Особо стоит отметить Перинатальный центр Ростовской области, который принял в этот день 40 новоявленных жителей донского края.

Помимо высокой статистики рождений, родители Ростовской области продолжают проявлять индивидуальность в выборе имен для своих малышей. Июньские дни принесли немало редких и красивых имен.

Среди новорожденных девочек были зарегистрированы такие как Кутфинисо, Венера, Бибиаиша, Муборакхон и Александрина. Не менее оригинальными оказались и имена мальчиков: Тальха, Гурген, Бахтияр, Малик и Карен. Этот факт говорит о многообразии культурных предпочтений и уникальном подходе каждой семьи к появлению нового члена.
Фото: Нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика