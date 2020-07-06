В Ростовской области на смену аномальной жаре придут ливни с грозой и градом

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Во второй половине дня 8 июля на Дону ожидаются сильные дожди, гроза, град и усиление ветра до 23 м/с. О резком изменении погоды сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Спасатели просят жителей и гостей области быть внимательными и осторожными. Людям советуют не находиться рядом с линиями электропередачи, витринами и рекламными щитами. Водителям автомобилей рекомендуют не ставить транспортные средства возле деревьев.