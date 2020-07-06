В Ростовской области на смену аномальной жаре придут ливни с грозой и градом
Фото: Big-rostov.ru
Во второй половине дня 8 июля на Дону ожидаются сильные дожди, гроза, град и усиление ветра до 23 м/с. О резком изменении погоды сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
- В период 12-14 часов и до конца суток 8 июля, а также ночью и до конца дня 9 июля местами в регионе ожидаются ливни с грозой и градом, - рассказали в Ростгидромете.
Спасатели просят жителей и гостей области быть внимательными и осторожными. Людям советуют не находиться рядом с линиями электропередачи, витринами и рекламными щитами. Водителям автомобилей рекомендуют не ставить транспортные средства возле деревьев.