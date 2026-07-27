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В Ростовской области на севере и юге отменили угрозу атаки беспилотников 27 июля. Об этом сообщили в РСЧС около 08:00.Ночью регион снова стал целью для дронов. В Ростове, Новошахтинске, Азове и Таганроге объявили воздушную тревогу. Больше всего пострадала столица области. В трёх районах были повреждены здания, пять человек получили травмы, двое погибли.На месте происшествия работают специалисты. Ликвидируют последствия атаки БПЛА.