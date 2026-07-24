Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области на продажу выставили четырёхэтажный хозяйственный корпус

В Ростовской области на продажу выставили четырёхэтажный хозяйственный корпус
В Таганроге Ростовской области на продажу выставили четырёхэтажный хозяйственный корпус. Стоимость квадратного метра составляет 22,7 тысячи рублей, а общая цена объекта — 250 миллионов рублей, сообщает популярный сайт объявлений.

Здание свободного назначения занимает площадь 110 тысяч квадратных метров и расположено по адресу: улица Большая Бульварная, 13-1. Согласно описанию, в здании есть собственная трансформаторная подстанция мощностью 1 МВт, скважина и система отопления от завода «Прибой». Внутри здания можно провести полную перепланировку, так как несущие стены отсутствуют, и здание опирается на колонны.

Каждый этаж имеет площадь 2,6 тысячи квадратных метров и потолки высотой 5 метров. К зданию также примыкает помещение площадью 680 квадратных метров с потолками 19 метров. Капитальный ремонт крыши был проведён в 2025 году, включая полную замену покрытия наплавляемой кровли.

Как уверяет собственник, здание идеально подходит для промышленного производства.
Фото: Авито
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика