В Ростовской области на продажу выставили четырёхэтажный хозяйственный корпус

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В Таганроге Ростовской области на продажу выставили четырёхэтажный хозяйственный корпус. Стоимость квадратного метра составляет 22,7 тысячи рублей, а общая цена объекта — 250 миллионов рублей, сообщает популярный сайт объявлений.Здание свободного назначения занимает площадь 110 тысяч квадратных метров и расположено по адресу: улица Большая Бульварная, 13-1. Согласно описанию, в здании есть собственная трансформаторная подстанция мощностью 1 МВт, скважина и система отопления от завода «Прибой». Внутри здания можно провести полную перепланировку, так как несущие стены отсутствуют, и здание опирается на колонны.Каждый этаж имеет площадь 2,6 тысячи квадратных метров и потолки высотой 5 метров. К зданию также примыкает помещение площадью 680 квадратных метров с потолками 19 метров. Капитальный ремонт крыши был проведён в 2025 году, включая полную замену покрытия наплавляемой кровли.Как уверяет собственник, здание идеально подходит для промышленного производства.