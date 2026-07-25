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В Ростовской области на перекрёстке произошло ДТП, пострадал трехлетний малыш

В Ростовской области на перекрёстке произошло ДТП, пострадал трехлетний малыш

В Ростовской области на перекрёстке произошло ДТП, пострадал трехлетний малыш. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

24 июля вечером в Верхнедонском районе, на дороге между селом Казанская и хутором Поповка, произошло столкновение.

Предварительно, 50-летний водитель автомобиля «Лада Приора» превысил скорость. На перекрёстке, где дороги имеют разное значение, он столкнулся с «УАЗ 390995-04». За рулём «УАЗа» находился 61-летний мужчина.

В результате аварии пострадали водитель «Лады Приоры», а также пассажиры «УАЗ 390995». Среди пострадавших - 10-летний ребёнок, 3-летний малыш и 59-летний человек. Все они были доставлены в больницу.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
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